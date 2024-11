STORIE DI MONTAGNA/137 Silvia, Christian e le Gaie Allegre

Eccomi di nuovo in Valle Maira per raccontare la storia di oggi, più precisamente a Villar San Costanzo (CN). Qui sono andata a conoscere Christian e Silvia che mi hanno aperto le porte della loro Country House “Le Gaie Allegre”. (https://www.legaieallegre.com)

Sono stata in questo piccolo angolo di mondo in una tipica mattinata autunnale di pioggia.

Il tepore della stufa, nella stanza comune, è stato rassicurante e appagante e ha creato l’atmosfera giusta per farmi raccontare la storia di questo posto e di come tutto ha preso vita.

Era il 1999 e Christian, originario di Roccabruna, aveva 23 anni e nessuna intenzione di prendere casa, ma si innamora della casa che ora è la sua casa. Una dimora divisa in due, di cui lui riesce ad acquistare solo una parte perché l’altra non è in vendita.

Una posizione bellissima, isolata ma non troppo, immersa nel verde e circondata da boschi, ma un luogo che necessitava di molti lavori per diventare abitabile.

Per qualche anno resta il sogno di Christian che stava portando avanti la sua impresa.

Arriva nella sua vita Silvia e così, c’è un motivo, per creare un nido e rendere questa casa abitabile.

La ristrutturazione finisce nel 2005 anno in cui i nostri protagonisti si sposano e prendono dimora in questo piccolo paradiso. Oggi ci sono 4 bellissimi figli che vivono qui.

“Sono originario di Roccabruna” mi dice Christian “e sono sempre stato innamorato di questa casa e di questo territorio. Il mio sogno era quello di poterci vivere, ma per lungo tempo è sempre stata solo in vendita per metà. I primi tempi siamo stati “gli stranieri” mi racconta.

Una storia che ho già sentito spesso, non è facile far capire a vecchi proprietari che un immobile può avere una seconda vita e che è meglio venderlo piuttosto che lasciarlo cadere a pezzi. Il segreto è sicuramente non insistere. La pazienza ha dato ragione a Christian che, insieme alla famiglia, ha continuato la sua vita portando avanti la sua azienda con molti dipendenti e che, dopo qualche anno, ha visto arrivare la possibilità di acquistare il pezzo mancante.

Ogni giorno per raggiungere il lavoro, Christian era costretto ad arrivare a Cuneo, un viaggio che diventava sempre più pesante, insieme alla sua impresa che lo riempiva di preoccupazioni e problemi e, come spesso succede a molti imprenditori, gli toglieva il sonno, il tempo per sé e per la sua famiglia.

“Nel 2015 ho deciso di chiudere. E’ stato un sollievo. Un passo molto duro arrivare a prendere quella decisione, e ringrazio la mia famiglia per avermi sostenuto: per me è stata una vera liberazione!” mi racconto davanti una tazza di tè fumante.

Leggo nei suoi occhi le cicatrici di un brutto periodo, che posso solo cercare di comprendere. Un momento della sua vita a cui ha dovuto mettere un punto, ma poi è andato a capo e ha ricominciato tutto. Trova un'altro lavoro, come autista per il turismo dentale in Croazia, un lavoro duro e impegnativo, che lo porta molto tempo fuori casa. Per 9 anni la sua nuova vita è questa, ma in questo periodo arriva anche la tanto attesa proposta di poter acquistare il pezzo di casa restante. Si apre così un nuovo sogno che va ad incontrare anche quello di sua moglie.

Silvia porta in questa casa qualcosa di speciale. Per 17 anni fà l’ostetrica presso l’ospedale di Savigliano, partorisce la sua terza figlia in casa, un’esperienza unica, intensa, intima che fa nascere in lei la voglia di dare la possibilità ad altre donne di poterla vivere.

Nel 2022 decide, così, di licenziarsi e di iniziare a fare il suo lavoro come libera professionista. https://www.instagram.com/silviagarelli.ostetrica

Mi piace pensare che Silvia, con la sua calma, la sua esperienza e il suo essere così rassicurante, ricopra la figura della “levatrice” di un tempo. Un mestiere che ho sempre ammirato. Lei segue le donne per tutto il periodo della gravidanza e, nel momento più importante e delicato, il parto, è ancora il suo viso a dare forza e fiducia.

La cosa più bella è che lo studio di Silvia è proprio nella grande casa. Un luogo curato, dove ti senti protetto e molte sue pazienti vengono qui per visite, incontri e corsi. La grande sala, che sulle sue pareti, riporta sagome di montagne, diventa polifunzionale.

In questo luogo magico, inoltre, ci sono donne che decidono di partorire. Qui nasce la vita, lontano dalla frenesia del mondo, dal caos di un ospedale, in un ambiente intimo e protetto si possono sentire i primi vagiti del proprio bimbo.

Le Gaie Allegre ha aperto le sue porte ad aprile 2023, una meravigliosa country house semplice e curata. Ci sono 3 bellissime camere, con molti particolari che Christian ha realizzato utilizzando quello che era presente nella vecchia casa.

“Qui non è tutto perfetto ma è autentico! Vogliamo che questo posto sia l’esempio di come prendersi cura delle persone che vengono in soggiorno qui possa fare la differenza e sia capace di lasciare un segno che fa tornare i nostri ospiti!” mi dicono orgogliosi di tutto quello che sono riusciti a fare.

Mentre mi mostra le camere, Christian, mi dice:

“In questi ultimi 10 anni sono rinato. Ho ritrovato il buon vivere. Mi sento fortunato perché se mi offrissero molti soldi per darmi la possibilità di vivere dove vorrei, io non mi dovrei spostare nemmeno di un millimetro da dove sono ora!”

Qui, in questo luogo, si creano relazioni, si parla, si vivono momenti concreti e si può davvero entrare in un piccolo grande mondo!

La Gaia, in piemontese, è la Coturnice, un uccello meraviglioso che si contraddistingue per agilità, astuzia e combattività. E’ proprio lei a dare il nome a questo posto e, il colore delle sue piume, a dare il nome alle camere. Direi che la scelta è decisamente azzeccata.

Ci siamo salutati e ancora pioveva, ma io ormai mi ero dimenticata del meteo perchè sono stata bene, mi sono sentita a casa, tra amici e non sarei andata più via.

Cinzia Dutto, scrittrice cuneese, ama definirsi una cacciatrice di storie, racconta di storie persone speciali, scelte differenti, montagna e buon vivere.

Gira la provincia alla ricerca di vite uniche e particolari.

Cinzia ha un profilo instagram https://www.instagram.com/cinzia_dutto_fanny e un sito dove puoi trovare il riferimento a tutte le sue pubblicazioni www.cinziadutto.com