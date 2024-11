Esplosione in casa a Barletta, morto 57enne

(Adnkronos) - Un uomo di 57 anni è morto questa mattina verso le 7 a causa di una esplosione nel suo appartamento a Trinitapoli, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Quasi certamente si è trattato di una fuga di gas che ha innescato lo scoppio in cucina subito dopo il risveglio. Illesa la moglie che era in casa. L'edificio è stato dichiarato agibile tranne l'appartamento coinvolto nell'esplosione. Per questo gli altri inquilini sono potuti rientrare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che indagano sulle cause dell'esplosione.