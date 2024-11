Gp Brasile, Norris in pole con McLaren. Leclerc sesto e flop Verstappen

(Adnkronos) -

Lando Norris in pole position nel Gp del Brasile che si corre oggi alle 16.30 italiane. Il pilota britannico della McLaren conquista la pole nelle qualifiche disputate insolitamente di domenica e condizionate dalla pioggia. Norris gira in 1'23''405 e apre la prima fila completata dalla Mercedes del connazionale George Russell (1'23''578). La Ferrari deve accontentarsi del sesto posto di Charles Leclerc, che scatta in terza fila accanto alla Racing Bulls di Liam Lawson, alle spalle della Racing Bulls di Yuki Tsunoda e della Alpine di Esteban Ocon.

Le bandiere rosse abbondano, alla fine saranno 5 in totale e le qualifiche procedono tra stop frequenti e ripartenze complicate. Le condizioni meteo, abbinate agli incidenti che spezzano le sessioni, provocano sorprese sin dall'inizio, con effetti sulla griglia e sulle ambizioni dei big. Max Verstappen con la Red Bull e Carlos Sainz con la Ferrari non superano il Q2: in gara partiranno lontani dalle prime posizioni. Va peggio a Lewis Hamilton, out con la Mercedes nel Q1 e costretto a scattare dalle retrovie