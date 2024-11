Inter-Venezia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) -

Torna in campo l'Inter. Dopo la netta vittoria di Empoli, i nerazzurri affrontano il Venezia a San Siro, in un match importante per le speranze scudetto dei meneghini. Al momento Inzaghi è infatti distante quattro punti dal Napoli capolista, un distacco che spera di limare già nelle prossime giornate sfruttando un calendario favorevole.

Dall'altra parte il Venezia ha trovato una bella vittoria contro l'Udinese, battuto in rimonta da 2-0 grazie alla doppietta di Pohjanpalo e al gol di Nicolussi Caviglia.

Inter-Venezia è in programma oggi, domenica 2 novembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

Venezia (3-4-2-1): Stankovic; Idzes, Svoboda, Haps; Sagrado, Duncan, Nicolussi Caviglia, Zampano; Busio, Oristanio; Pohjanpalo. All. Di Francesco

Inter-Venezia sarà trasmessa in diretta esclusiva, come tutti i match di Serie A, su Dazn. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app e la piattaforma web di Dazn, disponibile anche su smart tv.