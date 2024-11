Napoli-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) -

Big match al Maradona. Il Napoli capolista affronta l'Atalanta nell'undicesima giornata di Serie A. Partita importante per Conte, soprattutto per capire le reali ambizioni della sua squadra dopo la bella vittoria contro il Milan, battuto a San Siro 2-0.

L'Atalanta invece non vuole interrompere la propria corsa. I bergamaschi sono reduci dalla faticosa vittoria contro il Monza e cercano tre punti pesanti per rimanere in zona Champions League.

Il match tra Napoli e Atalanta è in programma oggi, domenica 3 novembre, alle ore 12.30. Ecco le probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; McTominay, Gilmour/Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Samardzic, Lookman; Retegui. All. Gasperini

Napoli-Atalanta sarà trasmessa in diretta esclusiva, come tutti i match di Serie A, su Dazn. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app e la piattaforma web di Dazn, disponibile anche su smart tv.