Roma ko per 3-2 a Verona. Harroui all'88' condanna i giallorossi

Terzo ko nelle ultime 4 gare di Serie A per la Roma che aggrava la propria crisi perdendo 3-2 in trasferta contro il Verona. Una sconfitta che mette fortemente a rischio la panchina di Juric. Ora i giallorossi sono in undicesima posizione in classifica con solo 13 punti in 11 partite. Successo importante per i gialloblù che si riscattano dopo 3 sconfitte di fila e salgono al 12° posto a quota 12. A regalare il successo agli scaligeri le reti di Tengstedt al 13', Magnani al 34' e Harroui all'88'; inutili per gli ospiti i gol di Soulé al 28' e Dovbyk al 53'.

Parte forte la Roma con Dovbyk che prova la conclusione al 2': palla fuori. Al 12' gol annullato a Zalewski. L'esterno della Roma parte in fuorigioco, controlla benissimo e mette la palla in rete sul secondo palo ma la rete viene giustamente annullata. Al 13' passa in vantaggio la squadra di casa. Gravissimo errore in disimpegno di Zalewski che passa una palla pericolosa in orizzontale, intercetta Tengstedt che si presenta tutto solo davanti a Svilar e non sbaglia firmando l'1-0.

Al 25' Roma vicina al pareggio, Zalewski da sinistra, palla in mezzo, Montipò respinge sui piedi di Soulé che calcia di prima intenzione: palla di poco oltre la traversa. Al 28' il pari giallorosso di Soulé. Azione in percussione degli ospiti, dopo una respinta la palla arriva a Zalewski che mette in mezzo di prima intenzione, l'argentino quasi di tacco spinge il pallone in rete. Al 34' gialloblù di nuovo in vantaggio: dagli sviluppi di un angolo dalla sinistra Magnani salta più in alto di tutti, colpisce di testa e batte Svilar.

All'8' della ripresa il nuovo pareggio giallorosso con Dovbyk. Celik affonda sulla destra, palla in mezzo per l'ucriano che va a contrasto con Magnani, l'ultimo tocco è dell'ex Girona che batte Montipò: 2-2. Al 17' doppio cambio per Zanetti, entrano Mosquera e Harroui, escono Tengstedt e Kastanos. Al 21' triplo cambio per Juruc, con El Shaarawy, Cristante e Dybala, al posto di Soulé, Zalewski e Le Fée. Poco dopo finisce anche la partita di Dovbyk, entra Baldanzi.

Al 32' tra i gialloblù entra Livramento, esce Suslov, mentre Juric esaurisce i cambi inserendo Paredes per Koné. Al 36' Dybala sfiora il sorpasso con un calcio di punizione che sfiora l'incrocio dei pali. Al 39' El Shaarawy vicino al terzo gol: la sua conclusione viene respinta sulla linea di porta. Al 42' finisce i cambi anche il Verona. Entrano Dani Silva e Faraoni, escono Daniliuc e Serdar. Un minuto dopo arriva il gol partita dei padroni di casa. Il Verona va nello spazio con Livramento, la palla finisce ad Harroui che controlla in area e batte ancora Svilar. Gialloblù che chiudono in dieci per l'espulsione di Livramento al quinto minuto di recupero per un brutto fallo su El Shaarawy.