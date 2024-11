Schiacciato da camion in sua azienda, morto 56enne in Sardegna

(Adnkronos) - Incidente mortale sul lavoro in Sardegna. Un imprenditore 56enne è morto dopo essere stato schiacciato da un camion nella sua azienda di Sardara (provincia del Sud Sardegna). Poco dopo le 7 Emilio Pusceddu stava lavorando assieme al figlio e un operaio quando, per cause ancora da chiarire, è rimasto schiacciato durante una manovra del camion. Sul posto sono intervenuti i tecnici dello Spresal e i carabinieri per ricostruire la dinamica.