Vaccinazione Covid: a novembre open day a Mondovì, Saluzzo e Cuneo

A Mondovì l’open day sarà sabato 16 novembre dalle ore 8,30 alle ore 12,30 nella sede Sisp presso l’ospedale Regina Montis Regalis via San Rocchetto 99. A Saluzzo sempre sabato 16 novembre le vaccinazioni saranno effettuate dalle 8,30 alle 12,30 presso la sede Sisp in via del Follone 4 (ex Mulino Feyles). Infine appuntamento sabato 23 novembre a Cuneo dalle 8,30 alle 12,30 presso il Sisp in Corso Francia 10 secondo piano.