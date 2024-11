Blitz della Polizia a Cervere nella notte di Halloween: interrotto un rito esoterico a base di hashish

La Polizia di Stato della Questura di Cuneo, con personale della Squadra Mobile, della Polizia Scientifica e l’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza, nella serata del 31 ottobre è intervenuta in località Tetti Chiaramelli di Cervere a seguito di acquisizioni info-investigative relative all’organizzazione di un rito esoterico durante la notte di Halloween.

Nel corso del servizio sono state identificate otto persone (due uomini e sei donne di cui una di nazionalità statunitense), le quali - tranne il soggetto del posto che officiava il rito con un turbante sul capo - hanno raggiunto Cervere dai territori di Firenze, Varese e Torino per assistere al rito pagano.

Il personale intervenuto nel casolare, ubicato in una zona boschiva molto isolata, ha identificato le otto persone all’interno dell’unica stanza dove si trovavano materassi e tappeti, candele accese, oli profumati e sacchetti contenenti erbe naturali che dovevano essere utilizzati per la preparazione di pozioni rituali. Il titolare del casolare e officiante del rito, un trentenne italiano, ha consegnato spontaneamente agli operanti due barattoli contenenti 15 grammi di hashish dichiarandone il possesso per uso personale.