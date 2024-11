Empoli-Como 1-0, gol di Pellegri

(Adnkronos) - L'Empoli sconfigge 1-0 il Como nel posticipo dell'undicesima giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Castellani' della città toscana. A decidere il match il gol di Pellegri al 2' della ripresa. In classifica l'Empoli aggancia al decimo posto con 14 punti il Torino, mentre i lariani restano fermi a quota 9 in 14/a posizione insieme a Cagliari, Parma e Genoa.

Primo tempo avaro di emozioni. I padroni di casa fanno la partita ma senza mai concludere a rete, gli ospiti ci provano con Belotti ma la sua conclusione termina di poco a lato. In avvio di ripresa al 2' i toscani sbloccano la partita. Pellegri si avventa su una maldestra respinta della difesa del Como, entra in area e scarica in porta un destro potentissimo che batte Reina. Al 10' altra chance per l'Empoli, Gyasi si avventa sul secondo palo anticipando Moreno, l'attaccante calcia, Reina si immola e respinge. Al 25' Empoli vicinissimo al raddoppio, azione in solitaria di Colombo che rientra sul sinistro e calcia sul secondo palo, palla fuori di pochissimo. Nella seconda metà della ripresa, con generosità, il Como si butta in avanti alla ricerca del pareggio ma la squadra di Fabregas non riesce a rendersi pericolosa e i toscani tornano a vincere dopo 5 giornate.