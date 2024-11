Ginnastica: la cervaschese Matilde Viano è bronzo nazionale nella rimtica

Con il campionato italiano Allieve Gold si è aperta la stagione delle finali nazionali individuali di ginnastica ritmica.

Il sipario scenderà definitivamente tra quindici giorni, dopo le fasi finali dei campionati junior/senior e di Specialità.

Eurogymnica esordisce in bellezza a Cervia, in un'altra annata da ricordare e apre scrivendo una pagina che rimarrà nella storia del club del presidente Nurchi, per la gioia e l'orgoglio dell'Onda Blu, la torcida dei tifosi biancoblu.

La gara svoltasi nella cittadina romagnola ha visto scendere in pedana le migliori Allieve provenienti da tutta Italia, il vivaio e il futuro del movimento dei piccoli attrezzi. La sfida prevedeva una fase di qualifiche dove le ginnaste si cimentavano su due attrezzi, con l'accesso riservato al 50% delle partecipanti e infine una fase finale con il quarto attrezzo solo per le prime 8 rimaste.

Impegnate tra le Allieve A4 anche due EGirls di talento, Matilde Viano, di Cervasca, nel cuneese, ed Arianna Cortese, di Torino.

Lo scorso anno la ex Cuneoginnastica del presidente Adinolfi non si era qualificata per la fase finale nazionale e quindi per lei si è trattato di un debutto assoluto.

Bellissima la gara nel suo complesso, con quattro, cinque ginnaste a giocarsela per una medaglia, con un alternarsi al comando delle due ginnaste di Eurogymnica fino all'ultimo attrezzo.

La vittoria finale è andata alla Cortese ma sul podio ci è finita anche meritatamente Matilde, che ha terminato le sue fatiche con 103,300, (cerchio 26,500, nastro 25,050, clavette 27,000 il più alto con questo attrezzo, e palla finale 24,750), a soli 65 centesimi dalla compagna di scuderia. A dimostrazione della competitività delle atlete in pedana, basti pensare che la seconda classificata, la viareggina targata Motto, Melissa Musacci, è riuscita a infilarsi fra le due compagne di Eurogymnica, vincendo l'argento con il punteggio di 103,750, davvero un'inezia.

Matilde era approdata alla prestigiosa finale nazionale dopo aver vinto la fase regionale e il bronzo nella Zona Tecnica 1, quella interregionale.

Più che soddisfatta la Direttrice Tecnica di Eurogymnica, Tiziana Colognese, che come sempre, sottolinea l'importanza del lavoro di team per raggiungere obiettivi di così grande valore ed eccellenza e si dice già concentrata, con tutto lo staff, sul campionato italiano Gold Junior e Senior che si terrà a Campobasso nel prossimo weekend.