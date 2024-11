“La forza di ricostruire”: il 6 novembre ad Alba per il 30° anniversario della grande alluvione

In occasione della ricorrenza del 30° anniversario della grande alluvione del novembre 1994 la Regione Piemonte organizza “La forza di ricostruire”, evento che si terrà mercoledì 6 novembre ad Alba per ricordare cosa avvenne in quei giorni, fare il punto sul contrasto al dissesto idrogeologico e coinvolgere la cittadinanza sui temi della prevenzione.

Il programmaè suddiviso in due parti.

Dalle ore 9 alle ore 13 presso la Fondazione Ferrero (via Vivaro 49) il convegno "La Grande Alluvione e la sua eredità", dedicato al ruolo della Protezione civile, alle opere che hanno contribuito alla messa in sicurezza del territorio e alle prospettive future, che sarà concluso dagli interventi di Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile (in videocollegamento), Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente (in videocollegamento), Fabio Ciciliano, Capo Dipartimento della Protezione civile, Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte;

Dalle ore 15 alle ore 17 nel Teatro Sociale Busca "Il Piemonte ringrazia i protagonisti della ricostruzione", cerimonia per ricordare le vittime e per ringraziare i sindaci, gli amministratori locali e i tanti volontari che si adoperarono in prima linea per portare aiuto e salvare tante vite, che lavorarono nei mesi successivi per consentire ai territori colpiti di risollevarsi, che hanno contribuito a tramandare la storia e l’eredità della Grande Alluvione.

Dopo i saluti istituzionali di Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, Alberto Gatto, sindaco di Alba, Fabio Ciciliano, Capo Dipartimento della Protezione civile, Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile (in videocollegamento), Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente (in videocollegamento), Marco Gabusi, assessore regionale alle Opere pubbliche, Difesa del suolo e Protezione civile, la Regione consegnerà targhe e medaglie commemorative ai sindaci dei Comuni alluvionati che registrarono vittime e ai rappresentanti delle associazioni dei volontari che si prodigarono nel soccorso alla popolazione.