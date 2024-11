Tennistavolo: Rosso, Casonato e Garello dell'A4 Verzuolo sugli scudi a Torino

Venerdì 1° novembre, a Torino, si è svolta la prima prova regionale di qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili.

La manifestazione ha visto protagonisti diversi atleti dell’A4, tre dei quali sono saliti sul gradino più alto de podio.

Hanno infatti trionfato nelle rispettive categorie Maddalena Rosso, Ettore Casonato e Simone Garello.

La Rosso si è imposta nella gara Under 15, Casonato in quella Under 13 e Garello nella categoria Under 17.

Sono invece saliti sul 2° gradino del podio Pietro Trezza nella gara Under 11e Carlo Cesano in quella Under 15. Hanno infine conquistato la medaglia di bronzo Alice Rivoira (Under 13), Caterina Cavallera (Under 15), Andrea Cesano (Under 17) e Flavio Bertolini (Under 19).

Venerdì 8 e sabato 9 novembre le due giovani atlete verzuolesi, Marta Garello ed Alice Rivoira, saranno impegnate con la maglia azzurra al torneo giovanile internazionale in programma a Lignano Sabbiadoro, mentre domenica 10 novembre è inoltre programma a Verzuolo, nel palazzetto di via XXV Aprile, il “Trofeo Acqua Eva”, 2a prova del Grand Prix Interregionale giovanile.

Le gare avranno inizio alle 9,30 e vedranno impegnati numerosi giovani pongisti dell’A4.