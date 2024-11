Hockey: la Lorenzoni BCC approda alle finali di Coppa Italia

Con il weekend dei Santi si conclude il percorso di avvicinamento alla finalissima di Coppa Italia che si giocherà a Bra il 16 e il 17 novembre prossimi in virtù del fatto di essere titolari di Coppa 2024.

Primo obiettivo raggiunto, dunque, dalla squadra del Presidente Calonico unitamente ai colleghi dell'HC Bra che nella giornata di sabato hanno battuto il Cus Bologna.

Domenica 3 le braidesi si sono trovate di fronte le atlete del Potenza Picena che avevano battuto l'HC Riva nella gara di round 2. Le marchigiane che militano in A1 si erano presentate con una buona formazione rinforzata per la stagione da parecchie atlete straniere, ma la differenza di categoria si fatta sentire già dai primi minuti quando Pilar De Biase ha trovato la via del gol. Sempre nel primo quarto sempre la De Biase trovava una seconda rete personale che chiudeva la prima frazione 3 a 0 dopo la marcatura di Azul Gilardi. Le avversarie non si arrendevano e la partita presentava più di un cambio di fronte: dopo la quarta rete, ancora della De Biase, la portiera braidese Alina Fadeeva incassatva un perfetto gol di corto ad opera della Scarone, ma in quinta frazione Martina Galimberti restituiva su corto e chiudeva la pratica la giovane Sabina Chiesa che capitalizzava un ottimo assist di Justina Aspillaga.

Dagli altri campi intanto uscivano gli altri verdetti: incredibilmente fuori la quotatissima Amsicora. Alla final four ci saranno invece le cagliaritane del Ferrini, Torino Universitaria, l'H.T. Milano.