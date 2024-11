Lecce, operaio di 72anni cade da primo piano edificio e muore

(Adnkronos) - Un operaio edile di 72 anni, Antonio Greco di Lecce, è morto questa mattina in un incidente sul lavoro accaduto questa mattina in un cantiere in via Lamarmora, nel centro della città, dove sono in corso lavori di ristrutturazione di appartamenti privati. Secondo una prima ricostruzione l'uomo è caduto da un balcone al primo piano mentre stava effettuando delle misurazioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano sul fatto, soprattutto per verificare se erano state prese adeguate misure di sicurezza. La vittima risiedeva a Lecce.