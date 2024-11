Travolta da un treno di notte, donna muore assieme al suo cane a Oristano

(Adnkronos) - Una donna è morta travolta da un treno in provincia di Oristano. Secondo le prime ricostruzioni dopo le 21 di ieri notte la donna stava passeggiando assieme al suo cane quando è stata travolta dal treno diretto a Cagliari. L'incidente è avvenuto nel tratto tra Abbasanta e Borore, in territorio di Aidomaggiore. L'impatto è stato violento e non c'è stato niente da fare per la donna e per il suo cane di taglia medio-piccola. I vigili del fuoco di Oristano si sono occupati di trasportare alla stazione successiva i passeggeri rimasti bloccati sul treno per più di due ore.