Torneo Internazionale Città di Imperia in memoria di Carletto Oddone: vince l'Energy Torino 2. I torinesi si sono presentato al 'Pino Valle' con due squadre, contando su 40 ragazzi provenienti dal Cus Torino, Val Susa e Collegno Rugby, con entrambe le formazioni in grado di emergere nei rispettivi gironi e, alla fine, di affrontarsi in una finale memorabile La squadra 2 dell’Energy Torino ha avuto, dunque, la meglio con un risultato di 3-1 sulla 1, conquistando così il Trofeo Carlo Oddone.

Il torneo col quale il movimento rugbistico imperiese ha voluto ricordare il mai dimenticato Carletto Oddone e celebrare lo spirito di squadra che lui incarnava, ha coinvolto anche altre importanti realtà del rugby giovanile. Il Cuneo Pedona è stato rappresentato da atleti di Cuneo e Volvera, mentre l’Imperia Rugby, padrona di casa, ha schierato un gruppo di giovani supportato dal Savona Rugby. Il Monaco Rugby ha portato la grinta dalla vicina Francia, e l’Uppsala RFC ha aggiunto un tocco di internazionalità con la sua squadra svedese.

La formula del torneo prevedeva due gironi da tre squadre ciascuno. Nel girone 1, l’Energy Torino squadra 1 ha concluso al primo posto, seguita dagli svedesi dell’Uppsala RFC e dall’Imperia Rugby. Nel girone 2, è stata la squadra 2 dell’Energy Torino a dominare, con il Monaco Rugby al secondo posto e il Cuneo Pedona al terzo. La giornata finale ha visto sfide di alto livello, con l’ultimo incontro per il quinto e sesto posto tra Imperia e Cuneo Pedona, che si è concluso con un equilibrato pareggio per una meta a testa. La partita per il terzo e quarto posto ha visto invece un confronto molto combattuto tra Monaco Rugby e Uppsala RFC, in cui il Monaco ha avuto la meglio grazie a una notevole differenza mete.

Fondamentale è stato anche il lavoro degli arbitri, Riccardo Nunziata e Alessandro Castaldo, che hanno gestito i nove incontri.

La premiazione, sentita e partecipata, ha visto la presenza dei familiari di Carlo Oddone, e ha rappresentato un momento toccante per tutti i partecipanti, mentre il trofeo è stato consegnato ai vincitori sotto gli applausi del pubblico.

L’Imperia Rugby ha voluto ringraziare la Croce Rossa di Imperia e la dottoressa Elisabetta Esposito, medico della società, per il supporto medico, oltre ai tanti volontari che hanno reso possibile l’evento e la gestione del terzo tempo per i 120 atleti, tecnici e accompagnatori presenti. Presente alla cerimonia di premiazione anche consigliere comunale Antonio Motosso, fiduciario provinciale del CONI: una giornata intensa e positiva, in cui rugby e comunità si sono uniti per ricordare Carlo Oddone.