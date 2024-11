La bottega di Roddino riparte con un nuovo gestore: Emanuela Gallo

A Roddino, il centro del paese ha un battito speciale. È quello della bottega comunale, piccolo cuore pulsante che negli anni ha visto susseguirsi storie, condivisioni e persone. E quando ha dovuto chiudere, anche solo temporaneamente, in molti hanno sentito una mancanza. Ma oggi c’è una buona notizia: la bottega è pronta a ripartire con una nuova guida, Emanuela Gallo, che l’amministrazione ha scelto per riportare in vita questo spazio.

Marco Andriano, il sindaco di Roddino, racconta con soddisfazione il nuovo inizio: "Auguro a Emanuela un buon lavoro: possa trovare nella nostra comunità il sostegno e l'affetto necessari per avviare una nuova e luminosa fase per la bottega," ha dichiarato.

Dopo la riapertura iniziale nel maggio 2023 e un periodo difficile, la bottega riprende oggi la sua missione di punto di riferimento, e Andriano non nasconde la sua fiducia nel progetto: "Quella bottega, situata nel cuore di Roddino, rappresenta un'enorme opportunità, sia sociale che commerciale," ha spiegato, sottolineando quanto sia essenziale per la vita del paese.

Andriano ha voluto anche esprimere gratitudine a tutti coloro che hanno partecipato al bando, come Giovanna, Eliana e Deborah Marello, per il loro impegno verso la comunità. "Mi auguro che questo nuovo inizio possa portare una ventata di fiducia e stimolare ognuno di noi a passare dall’osservare e commentare al fare e collaborare," ha aggiunto, chiamando i roddinesi a sostenere questa rinascita.