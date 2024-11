Da Bene Banca 25mila euro alla Fondazione Ospedale di Cuneo: andranno al reparto di Radioterapia per realizzare un convegno sui tumori femminili

La Fondazione Ospedale di Cuneo è lieta di annunciare un’importante donazione di 25.000 euroi da parte di Bene Banca a sostegno della campagna di raccolta fondi per il reparto di Radioterapia dell’Ospedale Santa Croce di Cuneo. Grazie a questo significativo contributo, il personale del reparto avrà la possibilità di formarsi presso l’Istituto Oncologico di Milano sulla tecnica innovativa della brachiterapia interstiziale, un trattamento avanzato ed efficace soprattutto per le pazienti affette da tumore alla cervice uterina, trasformando il Santa Croce di Cuneo nella seconda struttura pubblica in Piemonte in grado di offrire questa tecnica di cura.

Grande soddisfazione per questo ennesimo traguardo raggiunto dalla Fondazione Ospedale di Cuneo viene espressa dalla Presidente Silvia Merlo che dichiara: "La generosità di Bene Banca non si limita a permettere la realizzazione di questo percorso formativo, ma apre anche la strada ad una nuovo e importante occasione di accrescimento delle competenze per il personale sanitario locale e nazionale. Infatti, grazie a questa donazione, la Fondazione potrà organizzare un convegno sui tumori femminili che si terrà ad aprile del 2025. Questo evento, che coinvolgerà i Primari dei reparti di Radioterapia, Ostetricia e Ginecologia e Senologia, rappresenterà un momento di confronto e crescita per gli specialisti dell’ospedale, della provincia e speriamo di tutta Italia. Una preziosa occasione di sensibilizzazione su tematiche di grande rilevanza per la salute della donna. Desidero ringraziare Bene Banca per la sua sensibilità e vicinanza alla comunità, auspicando che questo gesto possa essere di ispirazione per altri e ricordando che è sempre possibile contribuire alle iniziative della Fondazione Ospedale di Cuneo. Con questa donazione, Bene Banca si fa promotrice di un passo importante verso una sanità sempre più vicina alle esigenze dei pazienti e un esempio di come le imprese possano avere un ruolo attivo nel supportare il miglioramento delle cure e della formazione sanitaria".

Il Presidente di Bene Banca, Elia Dogliani, evidenzia l’impegno di Bene Banca con queste parole: “Bene Banca è orgogliosa di supportare la Fondazione Ospedale di Cuneo in questo nuovo progetto di formazione e, più in generale, auspica di affiancarla nella diffusione della cultura del donare per promuovere quella che è la struttura ospedaliera di tutta la nostra comunità. La Fondazione è promotrice costante di tutela della forma di ricchezza più insostituibile, su cui si fonda ogni risultato e relazione sociale: la salute. Come Banca del territorio, l’attenzione per la salute delle nostre comunità è un valore essenziale e la sinergia con la Fondazione Ospedale di Cuneo è stata e continuerà ad essere spontanea e sincera, nella costante ricerca e promozione del bene comune”.

Per seguire le iniziative della Fondazione Ospedale Cuneo ETS e sapere come sostenerle con una donazione, è possibile visitare il sito web oppure si può contattare la Fondazione alla mail donazioni@fondazioneospedalecuneo.it o al cellulare 324 7740104. Ricordiamo che tutte le donazioni da privati e aziende godono delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

