Caraglio è pronta a celebrare il suo aglio con la 21esima edizione della Fiera e la quarta edizione della Sagra della Bagna Càuda [VIDEO E FOTO]

L'aroma inconfondibile dell'aglio di Caraglio che sfrigola nel pentolino di terracotta sapientemente accompagnato da acciughe e olio extra vergine ha fatto da sfondo alla presentazione della 21esima edizione della storica Fiera Aj ' Caraj e della quarta edizione della Sagra della Bagna Càuda.







La bagna càuda è stata preparata dal produttore e ristoratore Carlo Rocca dell’Osteria Culumbot di Paschera San Defendente secondo l'antica ricetta, senza alcuna rivisitazione, poi servita sopra ai peperoni ed accompagnata da un vino spumante vinificato con metodo classico a fine presentazione.



Anche quest'anno l'appuntamento è stato ospitato nel cuore della campagna in frazione Vallera presso la cascina dei produttori Marchiò Nadia e Ferrero Ornella.



Un evento che vede lavorare in sinergia la Proloco Insieme per Caraglio guidata da Mattia Pellegrino e l'Amministrazione Comunale rappresentata dalla sindaca Paola Falco che nel suo intervento ha evidenziato come la fama dell'aglio di Caraglio, ormai unico ed inconfondibile, ha superato i confini diventando internazionale.







Ancora una volta l'autunno cuneese con le sue eccellenze gastronomiche, valorizzate dall'abnegazione dei produttori locali che mantengono viva la tradizione e il legame con il territorio, offrirà alle tavole e ai palati qualità e benessere soddisfacenti.



I prodotti tipici celebrati dalla sagre e fiere come nel caso dell'aglio di Caraglio restano un'importante vetrina che l'Atl del Cuneese promuove intercettando per ciascuno caratteristiche e peculiarità. “Una valorizzazione – ha detto il presidente Mauro Bernardi - che spesso mette in connessione le varie realtà del Cuneese, dove alla Fiera della Bagna Càuda di Faule è stato citato l'aglio di Caraglio come ingrediente principale e imprescindibile”.





GUARDA QUI IL VIDEO:

Il consigliere regionale Claudio Sacchetto ha ricordato: “L'aglio di Caraglio è un prodotto PAT della Regione,cioè un prodotto agricolo tipico. Un marchio che classifica secondo norma la sua stessa produzione poi celebrata in Fiera e che sta a noi continuare a promuovere”.









L'appuntamento con la Fiera dell'Aj 'd Caraj e la Sagra della Bagna Càuda sarà per sabato 16 novembre e domenica 17.







Si consiglia la prenotazione per i momenti gastronomici.





Il programma:

Sabato 16 novembre, alle 20 con la bagna cauda presso il Pellerin in piazza Cavour, locale riscaldato, su prenotazione

Domenica 17 novembre

Dalle 9 alle 18 mostra Mercato di prodotti locali ed artigianato e Mercatino dei Bambini per le vie e le piazze del centro;

Doppio giro alla base della Bagna Càuda, ore 11.30 e 13.30 presso il Pellerin in piazza Cavour, locale riscaldato, su prenotazione;

Dalle ore 14.30 alle 17 grande castagnata della Pro Loco;

Dalle ore 14.30, in piazza Cavour, balli occitani con Daniela Mandrile