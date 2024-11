Prosegue l'ottimo momento del Saluzzo.

La squadra di Cacciatore, reduce da quattro risultati utili consecutivi in campionato (tre vittorie ed un pareggio) vola anche in Coppa Italia Serie D, conquistando il pass per i sedicesimi di finale.

Nella gara valida per i trentaduesimi, disputata all'Amedeo Damiano, i granata si sbarazzano del Chisola, travolto per 3-0.

Una vittoria mai in discussione, firmata da Milia, Magnaldi e Castineira.