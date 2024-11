Comunità Energetica del Roero, contributi del 40% a privati e aziende sulla posa di impianti fotovoltaici

Nell’ultimo Consiglio comunale di Bra della scorsa settimana si è parlato del ruolo della Comunità Energetica del Roero (CER), associazione della quale Bra è capofila.

Erano all’ordine del giorno anche per il Comune braidese due modifiche allo statuto, richieste dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), in vista dell’attivazione della cabina di Montà con consumatore il Comune di Monteu Roero, modifiche che riguardavano l’articolo 6.1 dove si specificano meglio le caratteristiche delle adesioni di società a partecipazione pubblica (rimane la possibilità solo per piccole società partecipate) e dell’articolo 19.2, correzione di un termine grammaticale nella definizione dei premi da investire nel territorio con finalità sociali.

L’assessora Francesca Amato nel suo intervento ha sottolineato che la CER Roero sta veicolando l’immagine di un Roero compatto e unito, giacché anche gli ultimi tre comuni non ancora associati, lo hanno fatto, portando così il numero a 23 amministrazioni coinvolte.

“La CER Roero nata nel maggio 2024 e presieduta da Daniele Demaria, ex consigliere di questo comune, è stata citata dal GSE come esempio nazionale di ottima sinergia territoriale. Sta crescendo l’interesse da parte di aziende e privati, ed è possibile tramite il sito https://www.ceroero.it/ visualizzare lo statuto e manifestare l’interesse nell’apposita sezione di adesione”.

Il consigliere Raimondo Testa ha successivamente puntualizzato che la CER Roero è associazione autonoma riconosciuta (con autonomia patrimoniale perfetta) e sarà un veicolo promozionale del territorio grazie ai flussi GSE. “Si è rivelata una scelta lungimirante essere capofila del progetto. Il riferimento è stata la CER Valdarno che riceve 700.000 euro dal GSE, con una produzione di circa la metà della nostra, per cui partiamo avvantaggiati anche grazie al sostegno iniziale della Fondazione San Paolo”.

Negli interventi successivi i consiglieri di minoranza Davide Tripodi e Massimo Somaglia hanno espresso una posizione favorevole, nonostante qualche perplessità e l’esigenza di avere informazioni chiare e puntuali. Somaglia ha indicato come “la leadership di Bra nel progetto CER dev’essere significativa”.

Il consigliere Sergio Panero ha successivamente indicato il voto di astensione sulle modifiche, approvate dall’assemblea con l’astensione di cinque voti della minoranza.

Il vicepresidente della CER Roero Silvio Artusio Comba, da noi interpellato, ha specificato: "Anche i privati possono aderire alla CER Roero con propri impianti di produzione, tipicamente per le normali abitazioni, fotovoltaici da 6 KW. Scelto l’installatore, che si occuperà delle pratiche necessarie, e abitando in un comune sotto i 5000 abitanti, si ha la possibilità di un contributo del 40% a fondo perduto, erogato in tempi brevissimi. L’iscrizione alla CER Roero dura 5 anni e occorre aderire entro marzo 2025”.