Elezioni Usa, Kamala Harris e la telefonata 'sospetta' - Video

(Adnkronos) - Kamala Harris ringrazia al telefono un elettore. Ma c'è qualcosa che non quadra. La candidata democratica alle elezioni americane 2024, circondata da volontari e collaboratori, al telefono si intrattiene con un elettore. "Hai già votato? Lo hai fatto? Grazie!", dice la vicepresidente degli Stati Uniti scatenando l'entusiasmo delle persone presenti. "Grazie mille, è importante che tutti partecipino", dice.

Tra applausi e grida di giubilo, Harris mostra il telefono ai presenti. Appare evidente, però, che sul cellulare è attiva l'app della fotocamera, come fanno notare molti utenti su X. Il video rimbalza online di profilo in profilo e ci si chiede se l'app della fotocamera si sia aperta accidentalmente durante la chiamata o se la telefonata non sia propriamente autentica.