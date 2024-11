Paolini, oggi la sfida a Zheng per le semifinali delle Finals: orario e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Riad torna a colorarsi di azzurro. Oggi, mercoledì 6 novembre, Jasmine Paolini affronta la cinese Zheng Qinwen nella terza partita del girone alle Wta Finals, in corso in Arabia Saudita. In palio c'è l'accesso alle semifinali, con le tenniste che sono appaiate al secondo posto a quota 2 punti dietro Aryna Sabalenka.

Nelle prime due partite Paolini ha raccolto una vittoria, contro Elena Rybakina, e una sconfitta proprio contro la bielorussa, già sicura del primo posto del girone. Stesso percorso per Zheng, che ha perso con Sabalenka all'esordio per poi battere Rybakina.

Il match tra Paolini e Zheng è previsto oggi, mercoledì 6 novembre, non prima delle 13.30 ora italiana. Le due tenniste si sono affrontate già tre volte, con l'azzurra che è uscita sconfitta in tutti precedenti. L'ultima sfida risale allo scorso settembre, quando la cinese eliminò Jasmine nei quarti del torneo di Wuhan.

Paolini-Zheng sarà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport, ma anche in chiaro su SuperTennis. La partita sarà visibile anche in streaming su SuperTennix, Now e sull'app SkyGo.