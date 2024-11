Mondovì Volley: in archivio l'edizione "maggiorenne" del Torneo di Halloween

Domenica 3 novembre si è svolta la 18^ edizione del Torneo di Halloween, dedicato alla categoria Under 12 femminile.

Sui campi di Mondovì (PalaManera e Itis) e di Carrù (La Nicoletta) sono scese in campo 18 formazioni provenienti dalla provincia di Cuneo, dal Piemonte e dalla Liguria. 47 gare hanno appassionato atlete, staff e familiari al seguito, in una giornata di sport e di amicizia.

La finalissima ha visto la squadra dell’In Volley Chieri Cambiano imporsi sul Pgs Jolly Castagnole, in un match dove l’agonismo non è mancato.

A seguire, davanti ad un numeroso pubblico, oltre 200 atlete hanno raccolto applausi per i risultati raggiunti e l’impegno messo in campo.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato, oltre a Mario Bovetti e Ilaria Boetti, Presidente e Vice Presidente della società organizzatrice Mondovì Volley, il sindaco di Mondovì Luca Robaldo, Elena Merlatti (Vice Presidente della Fondazione CRC), Rocco Violi (Responsabile della filiale di Mondovì Altipiano della Banca Alpi Marittime), Ezio Tino (Fiduciario Provinciale Coni) e Donatella Garello (Dirigente Scolastico Giolitti-Bellisario).

Tutte le atlete hanno ricevuto un “dolcetto” a tema Halloween, mentre alle società partecipanti è stato omaggiato un piatto celebrativo fatto a mano da Ceramica Besio 1842.

Un premio speciale è poi stato consegnato alla miglior giocatrice del Torneo: Anna Dellaferrera dell'In Volley Cambiano.

In casa Mondovì Volley la solidarietà è importante e, in concomitanza del Torneo di Halloween, la società monregalese ha consegnato una trentina di contenitori "strapieni" di tappi di plastica agli incaricati della parrocchia S.Maria Maggiore al Ferrone: con il ricavato della vendita, sarà possibile acquistare materiale utile per l’oratorio.

Un ringraziamento va al Comitato Fipav Cuneo-Asti, per la collaborazione dimostrata dal proprio settore arbitrale, per aver diretto e gestito le gare, grazie anche ai numerosi arbitri associati del territorio. Da sottolineare poi la sinergia, ormai attiva da anni, con gli Istituti scolastici di Mondovì, per la disponibilità degli studenti, impegnati nel torneo come alternanza scuola-lavoro.

Un grande applauso va poi ai circa 50 volontari che si sono prodigati a montare (e smontare!) i 7 campi da gioco, a svolgere le funzioni di segnapunti, girapunti o arbitro, nonchè la logistica e l’organizzazione dell’aspetto agonistico-sportivo.