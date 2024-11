A Ricca nascerà un asilo nido: un investimento da quasi 900 mila euro per 28 bambini

La comunità di Ricca, frazione di Diano d'Alba, si prepara ad accogliere una nuova struttura dedicata alla prima infanzia. Grazie a un progetto approvato dalla Giunta comunale e a un finanziamento statale, entro la fine di gennaio 2025 sarà pronto un asilo nido comunale, un’infrastruttura che migliorerà l’offerta educativa del territorio e risponderà a una crescente domanda di servizi per le famiglie.

Ezio Cardinale, sindaco di Diano d'Alba, ha spiegato l'importanza del progetto: "A giugno 2024 il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno assegnato al nostro ente 672 mila euro per la costruzione di un asilo nido. A questa somma abbiamo aggiunto 200 mila euro di risorse comunali, per garantire una struttura adeguata e moderna per i nostri bambini."

La nuova struttura sorgerà in uno spazio dedicato, alle spalle di piazza Gianfranco Alessandria, lasciando possibilità per future costruzioni, come una scuola o una palestra, a beneficio della comunità. L’asilo potrà ospitare 28 bambini e sarà rivolto principalmente alla fascia d’età sotto i due anni, un servizio molto richiesto dalle famiglie della zona.

I lavori saranno aggiudicati entro il 10 dicembre e l’avvio è previsto entro la fine di gennaio, salvo imprevisti o complicanze di carattere burocratiche.