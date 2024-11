Savigliano: al via la stagione teatrale 2024/2025 al Teatro Milanollo in collaborazione con Piemonte dal Vivo e Fondazione TRG

L'Assessorato alla Cultura della Città di Savigliano è lieto di annunciare l'inizio della stagione teatrale 2024/2025 al Teatro Milanollo, un ricco calendario di spettacoli serali per adulti e appuntamenti dedicati alle famiglie, organizzati in collaborazione con Piemonte dal Vivo e la Fondazione TRG.

La stagione serale si apre sabato 23 novembre con Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare. Il classico, diretto e interpretato da Jurij Ferrini, promette di incantare il pubblico con una combinazione di magia, intrighi amorosi e comicità. Insieme a Ferrini, un cast d'eccezione, tra cui Paolo Arlenghi e Rebecca Rossetti, darà vita a una delle opere più amate del Bardo.

Sabato 7 dicembre, sarà Ambra Angiolini la protagonista di Oliva Denaro, tratto dall’omonimo romanzo di Viola Ardone. Lo spettacolo, diretto da Giorgio Gallione, affronta con intensità il tema della libertà e dell'emancipazione femminile, trasportando gli spettatori nella Sicilia degli anni '60, tra tradizioni e ribellioni.

Giovedì 19 dicembre, il pubblico potrà divertirsi con la commedia Ma che razza di Otello sei?, una rivisitazione moderna e ironica di Otello di Shakespeare, interpretata dalla talentuosa Marina Massironi. Accompagnata dalle note dell’arpa di Monica Micheli, la Massironi esplora le dinamiche della gelosia e dell'identità in modo originale e divertente.

Il 2025 si aprirà con un appuntamento imperdibile: domenica 12 gennaio, Ettore Bassi e un cast di eccellenti attori porteranno in scena Trappola per topi di Agatha Christie. Questo intramontabile giallo, noto per i suoi colpi di scena e l'atmosfera misteriosa, è uno dei più celebri della regina del crimine e terrà il pubblico con il fiato sospeso fino all'ultimo.

Sabato 18 gennaio, Filippo Nigro offrirà un'interpretazione emozionante di Every Brilliant Thing (Le cose per cui vale la pena vivere). Questo monologo, a metà tra la riflessione e la commedia, coinvolgerà direttamente gli spettatori, invitandoli a celebrare le piccole gioie che rendono la vita degna di essere vissuta.

Venerdì 31 gennaio, la musica e la tradizione italiana saranno protagoniste con Fino alle stelle!, uno spettacolo che racconta un viaggio attraverso l’Italia, tra canzoni popolari e storie intrise di ironia. I due protagonisti, Agnese Fallongo e Tiziano Caputo, accompagneranno il pubblico in una scalata musicale attraverso le diverse culture regionali italiane.

Venerdì 14 febbraio in Da Balla a Dalla, Dario Ballantini omaggerà Lucio Dalla, uno dei più grandi cantautori italiani. Attraverso le sue canzoni più celebri e racconti inediti, Ballantini ripercorre la vita e la carriera dell'artista, portando sul palco tutta la sua passione per l'indimenticabile voce di Dalla.

Domenica 9 marzo, fuori abbonamento, verrà rappresentato Ma l’amore no, uno spettacolo che coinvolge gli attori del carcere di Saluzzo, un progetto teatrale che offre al pubblico uno spaccato di storie umane e riflessioni a cura di Voci Erranti.

Giovedì 20 marzo, sarà presentato La ferocia, tratto dal celebre romanzo di Nicola Lagioia, vincitore del Premio Strega. Lo spettacolo, con la sua complessità narrativa e un cast corale, esplora i lati più oscuri delle relazioni familiari e della società contemporanea.

Il 30 marzo vedrà la danza protagonista con Le Sacre du Printemps, parte della rassegna We Speak Dance e del progetto Teatro No Limits a cura di Piemonte dal Vivo. Questa rivisitazione del celebre balletto di Stravinskij, con le coreografie di Teodora Castellucci, promette un’esperienza visiva e sensoriale intensa, grazie alla fusione di musica, danza e arte visiva. Inoltre, l’audiodescrizione, pensata in primis per un pubblico non vedente o ipovedente, è disponibile anche per tutti coloro che vogliano provare un’esperienza immersiva che consentirà di comprendere al meglio molti aspetti della messinscena.

La stagione si concluderà giovedì 17 aprile con Boston Marriage di David Mamet. Maria Paiato interpreterà un testo brillante e caustico, che esplora con ironia e profondità le relazioni tra donne nell’America puritana.

Domeniche in famiglia al Teatro Milanollo

Per le famiglie, la stagione offre la rassegna "Domeniche a Teatro", con spettacoli pensati per coinvolgere grandi e piccoli organizzata da Piemonte dal Vivo in collaborazione con la Fondazione TRG. Il 2 febbraio si inizia con Il sogno di Tartaruga, un racconto di saggezza e crescita tratto dalla tradizione africana, messo in scena con pupazzi e musica dalla compagnia Accademia Perduta. Il 16 marzo sarà il turno di L’usignolo e l’imperatore della Fondazione TRG: una fiaba orientale che parla di bellezza e libertà. Infine, il 13 aprile, Il racconto dell’isola sconosciuta trasporterà il pubblico in un viaggio avventuroso alla scoperta di terre misteriose con la compagnia Zerogrammi.

«Anche quest’anno siamo giunti all’appuntamento con la presentazione della stagione del Teatro Milanollo che si annuncia ricca di appuntamenti da non perdere. La proficua collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo ha consentito la messa in scena di una serie di spettacoli capaci di appassionare il folto e competente pubblico che anima il nostro Teatro. Nello scegliere gli eventi, l’attenzione è stata nuovamente rivolta anche ai più piccini, che sono stati tenuti in grande considerazione con rappresentazioni che saranno capaci di catturarne l’attenzione ed entusiasmarli. Il tutto nell’ottica di abituare i ragazzi ad apprezzare questa forma di arte che sa far vivere momenti di assoluta spensieratezza, ma anche di profonda riflessione a chi vi si avvicina. L’essenza del teatro infatti è la parola, capace di commuovere ed esaltare lo spettatore fino al punto di coinvolgerlo appieno nella finzione scenica. Non resta pertanto che attendere “la prima” per ritrovarci tutti in scena» dichiara Roberto Giorsino, Assessore alla cultura di Savigliano.



«Siamo felici di rinnovare la nostra collaborazione con il Comune di Savigliano per la stagione 24-25 del Teatro Milanollo. Piemonte dal Vivo svolge un ruolo strategico nel dialogo con i territori, progettando e costruendo insieme l'offerta culturale per valorizzare le peculiarità di ciascun centro. La qualità delle produzioni e la partecipazione di artisti di rilievo nazionale, in programma nella prossima stagione, sottolineano il nostro impegno nel promuovere il teatro come spazio privilegiato per l'espressione artistica e l'inclusione culturale» dichiara Matteo Negrin, direttore di Piemonte dal Vivo.

Teatro No Limits – Audiodescrizione spettacoli “La ferocia” e “Boston Marriage ”

Piemonte dal vivo anche questo anno propone grazie al progetto “Teatro No Limits” l’audiodescrizione in diretta durante gli spettacoli La ferocia (20 marzo) e Boston Marriage (17 aprile)”. Un’opportunità per rendere il teatro sempre più inclusivo ed accessibile portando l’audiodescrizione in teatro e rendendo tangibili – innanzitutto al pubblico non vedente e ipovedente - i particolari silenziosi della messa in scena: costumi, luci, scenografie, movimenti degli attori. “Teatro no limits” è promosso e realizzato dal Centro Diego Fabbri di Forlì in collaborazione con l’Associazione Incontri Internazionali Diego Fabbri APS, con il Dipartimento Interpretazione e Traduzione – DIT - Università di

Bologna Campus di Forlì e con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Consiglio Regionale del Piemonte ETS.

Collaborazioni con il FAI e Abbonamento Musei

Tutte le stagioni comunali 2024-25, organizzate in collaborazione con Piemonte dal Vivo, confermano ed estendono il sistema di relazioni con altri enti per ampliare e favorire l’offerta culturale destinata al pubblico dei suoi teatri. Agli iscritti FAI e ai tesserati dell’ABBONAMENTO MUSEI è garantito il biglietto ridotto per gli spettacoli delle stagioni organizzate da Piemonte dal Vivo.

Modalità di acquisto e informazioni

Gli abbonamenti per la stagione serale sono disponibili a partire da sabato 26 ottobre 2024 presso l'Ufficio Cultura del Comune di Savigliano, oppure online su Vivaticket.it. Per l’acquisto dell’abbonamento il 26 ottobre sarà necessario prenotarsi dal 21 ottobre telefonando all’ufficio Cultura allo 0172/710222 dalle ore 9 alle ore 12.30. I biglietti per i singoli spettacoli saranno in vendita dall'11 novembre 2024, sia online che presso la biglietteria del teatro il giorno dello spettacolo.



Per la rassegna "Domeniche a Teatro", i biglietti saranno disponibili dall'11 novembre 2024 con ingresso unico a 6 euro. Per maggiori informazioni e aggiornamenti, è possibile visitare il sito www.piemontedalvivo.it o contattare l'Ufficio Cultura del Comune di Savigliano.