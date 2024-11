“Cerimoniale e Galateo a confronto”: se ne parlerà in un incontro ad Alba con Anna Fosson e Barbara Ronchi della Rocca

L’Associazione Culturale Giulio Parusso organizza l’incontro dal titolo “Cerimoniale e Galateo a confronto” che si terrà nell’Auditorium della Fondazione Piera Pietro e Giovanni Ferrero di Alba, con ingresso da strada di Mezzo 44, lunedì 18 novembre 2024 alle ore 17:30.

La cerimonialista Anna Fosson e la giornalista, scrittrice ed esperta di galateo Barbara Ronchi della Rocca dialogheranno su cerimoniale e galateo come utili strumenti per costruire e rafforzare l’immagine di un’istituzione, un’associazione o un’azienda, conferendone prestigio e dignità.

Nell’occasione la dottoressa Fosson presenterà il suo ultimo libro “L'Essenziale del Cerimoniale - Simboli, eventi e manifestazioni: guida pratica per Comuni, associazioni e aziende", con la prefazione del Consigliere Massimo Sgrelli, già Capo del Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri e massimo esperto nella materia.

La presentazione sarà arricchita da immagini e video di famose “gaffes” istituzionali – come durante la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Parigi 2024, quando i Capi di Stato e Reali si dovettero riparare dalla pioggia battente con impermeabili di plastica, non avendo previsto una tribuna coperta - errori che hanno portato alla ribalta il valore del Cerimoniale, come forma, e quindi sostanza, ribadendo l’importanza dei simboli e del loro corretto utilizzo.

L’intento del volume è quello di fornire, attraverso un linguaggio semplice e con l’ausilio di preziosi elementi grafici, un agile strumento a tutti gli enti, alle aziende e alle associazioni che devono far fronte all’organizzazione di eventi. Il cerimoniale trasmette in maniera tangibile valori come ordine e prestigio.

Presenta il direttore dell’Associazione Giuseppe Gobino e modera Luisa Bianchi, cerimonialista.

L'evento è organizzato dall’Associazione Culturale Giulio Parusso, con il patrocinio della Città di Alba, e rientra nei suoi scopi statutari in quanto Giulio Parusso curò il Cerimoniale della città di Alba per molti anni, in occasione della visita di illustri rappresentanti delle istituzioni e di grandi eventi cittadini.