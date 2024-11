La Giornata Mondiale del Diabete: Bra si illumina di blu

Il 14 novembre si celebra la Giornata Mondiale del Diabete, opportunità per sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo a questa patologia in continua crescita. “Con circa 4 milioni di italiani affetti da diabete conclamato, 1 milione di persone che hanno il diabete ma non ne sono a conoscenza e circa 1 milione e mezzo di persone in pre-diabete, è essenziale promuovere la conoscenza e la consapevolezza” spiegano da FAND, l’associazione italiana diabetici.

Il Comune di Bra, accogliendo l’invito dell’associazione nazionale di riferimento, il 14 novembre partecipa alle attività di sensibilizzazione nei confronti della patologia – ma anche dell'importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e della gestione della malattia diabetica – illuminando di blu, colore simbolo del diabete, Palazzo Garrone e i portici di piazza Caduti per la Libertà.