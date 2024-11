Per due fine settimana Cavour si trasforma nella corte della Mela

Un centinaio di frutticoltori con il meglio del loro raccolto, circa duecento espositori nella grande area commerciale coperta e altrettante bancarelle di artigiani e creativi nelle strade del centro storico del paese. Tuttomele raduna a Cavour - al cospetto di meleti e frutteti che impreziosiscono la campagna pinerolese - grandi numeri di operatori del settore e visitatori che negli ultimi anni superano le 200.000 presenze. In programma da sabato 9 a domenica 17 novembre, la quarantacinquesima edizione della rassegna organizzata dalla ProCavour e dal Comune di Cavour, ha come slogan 'Sua Maestà la Mela': “La festa accende i riflettori su un frutto che è per il nostro territorio un vanto, un motivo di notorietà e motore dello sviluppo frutticolo” afferma il sindaco Sergio Paschetta.

Tra i momenti più attesi di Tuttomele c'è l'apertura sabato 9 alle 11 del punto ristoro caldo del 'Tuttomele Self' situato al Teatro Tenda dell'area fieristica Nanni Vignolo e l'appuntamento con le tradizionali frittelle di mele preparate dalla ProCavour con le Donne Rurali, gli Amici di Babano,

Gemerello e Cappella Nuova, gli allievi dell’Istituto Professionale Alberghiero di Pinerolo e distribuite in piazza Sforzini e nell'area fieristica.

“Quale migliore occasione non solo per mangiarlo, ma anche per onorarlo, festeggiarlo e promuoverlo? Tuttomele da decenni dà il giusto risalto a un frutto straordinario” afferma il presidente della ProCavour Marcello Bruno. E la promozione di questo settore agricolo trainante per l'economia del territorio è affidata non solo ai numerosi convegni e alle lezioni pratiche di trasformazione e potatura, che si svolgeranno nei giorni di festa, ma anche a un ricco programma di spettacoli. In particolare martedì 12 novembre sarà a Cavour uno dei re del liscio italiano: Omar Codazzi che si esibirà al Teatro Tenda con la sua orchestra (costo del biglietto 10 euro, in prevendita al numero 0121 68194). Ma gli eventi musicali al Teatro Tenda inizieranno già sabato 9 con la serata giovani 'Party on' affidata a Julian Dj, Dj Kianto, Nicolò Bruno, Arianna e Air Dance Show (Ingresso gratuito).

A questo link potete consultare il programma di Tuttomele.