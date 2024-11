A Villanova Mondovì torna "Bee - Sapori di montagna": ultimi posti disponibili per le attività enogastronomiche in settimana

Ultimi giorni di preparativi a Villanova Mondovì per la fiera nazionale “Bee – Sapori di montagna”. L’edizione 2024 scatterà martedì 12 e propone una serie di iniziative per avvicinarsi alla giornata centrale di domenica 17. Sono previsti quattro imperdibili momenti enogastronomici, su prenotazione: ce n’è davvero per tutti i gusti, tra abbinamenti inediti, grandi chef e momenti di animazione.

"Abbiamo voluto proporre un programma sempre più ricco di opportunità ed esperienze per i visitatori che verranno a Villanova e per le persone che abitano in paese - commenta l'assessore alle Manifestazioni, Giacomo Vinai -. Durante la settimana e nella giornata di domenica abbiamo varie proposte per diverse fasce d'età e diversi interessi, proprio per coinvolgere più persone possibili. Vi aspettiamo alla nostra Fiera "BEE – Sapori di montagna", nei prossimi giorni sveleremo tutti i dettagli della giornata di domenica".

Ecco le proposte: si parte martedì 12 con “Kampai!”, una degustazione guidata di saké in abbinamento con i prodotti locali della tradizione (prezzo 25 euro). . Il saké Azuma Tsuyashime farà da benvenuto, il Konisi Kokuagari verrà abbinato affettati e salumi, l’Hatumago Densho proposto con i formaggi, il Ninki Black con il pesce e il Koikawa Beppin con un primo piatto.

Si prosegue giovedì 14 novembre con “Cooking class Bee”, una lezione di cucina che vi permetterà di imparare o affinare le tecniche creando un menù a tema Bee in compagnia del famoso chef Antonio Ezzelino. In seguito tutti i partecipanti potranno gustare il menù realizzato durante la lezione, cucinato dallo chef in persona. Il ritrovo è alle 19.45 presso la tensostruttura in piazza Filippi, costo 40 euro (lezione + cena).

Venerdì 15 novembre debutta “Capre al tavolo”, sempre sotto la tensostruttura in piazza Filippi: una cena animata che vi farà ballare e divertire presso il padiglione centrale, in collaborazione con TOC 1956. Previsti un grande aperitivo a buffet, un primo, un secondo piatto e un calice di vino in abbinamento ad ogni portata. Possibilità di acquistare vino, birra e cocktail extra sul posto. A seguire dj set. Ritrovo per l’aperitivo alle 20, a seguire cena (costo 25 euro).

Sabato 16, alla sera, torna l’attesa “Cena di Bee”: gli chef Antonio Ezzelino dello “Chalet Il Rosso” e Silvio Fenoglio del “Cavallo Rosso” vi delizieranno con menù a base di prodotti ovicaprini e del territorio. Durante la cena potrete degustare in abbinamento a tutte le portate i vini della cantina “Ettore Germano” di Serralunga d’Alba. In conclusione, dolce della pasticceria “L’Angolino”, caffè della “Torrefazione Bianchi” e digestivo del liquorificio Boe. Possibilità di avere un menù esente da prodotti o derivato dal mondo ovicaprino. Le porte della tensostruttura apriranno alle ore 20, prezzo 35 euro.

Domenica 17, alle 16.30, ci sarà “DegustaBEE”, una degustazione guidata di formaggi e vini a cura di Coldiretti e Campagna Amica, in piazza della Rimembranza. Spazio anche alle attività per i più piccoli, con due laboratori didattici aperti dalle 10 fino alle 15. In piazza della Rimembranza “I Pony a Bee” permetterà ai ragazzi tra 9 e 14 anni di approcciare il mondo equestre da terra e in sella, a cura della scuola “La Canunia”; per addentrarsi nell’affasciante mondo della ceramica, invece, in piazza Filippi Ceramiche Besio propone “Le ceramiche di Bee”, per i bambini dai 4 agli 8 anni.

Per tutte le attività su prenotazione rimangono pochi posti disponibili, gli interessati possono contattare il numero 339/1130291.