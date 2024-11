Cherasco: all'auditorium civico le serate dell'associazione di volontariato Karibuni

Il mondo del non profit torna protagonista con l’associazione di volontariato Karibuni, attiva sul territorio Cheraschese dal 2005. I due tradizionali appuntamenti di sensibilizzazione e sostegno di comunità nei Paesi del Sud del Mondo quest’anno affrontano il tema “Verso un mondo multiculturale, quale approccio?”. La prima serata in programma per giovedì 14 novembre, ospiterà John Nkinga, kenyota, missionario della Consolata, che lavora con i migranti della comunità ecumenica di Torino. Il missionario racconterà la sua esperienza personale di prete straniero in Italia, approfondendo il tema “La missione al contrario: dal Kenya a Torino”.

Nella seconda serata, giovedì 21 novembre, dal titolo “Italia-Asia, andata e ritorno”, interverrà Alberto Monnis, padre somasco originario della Sardegna, missionario in Asia e ora responsabile del “Villaggio della gioia” di Narzole. L’associazione Karibuni è attiva da più di vent’anni in alcune delle aree più povere del pianeta e il suo scopo è quello di creare un interscambio tra persone, portando a conoscenza le situazioni visitate. Promuove inoltre la cultura del commercio equo-solidale e sostiene economicamente i progetti nati in loco, intrapresi dai missionari conosciuti durante i viaggi in Kenya e Brasile, e i progetti nati in altre parti del mondo.

Gli incontri del 14 e 21 novembre, organizzati in collaborazione con il centro missionario diocesano di Alba, si terranno nell’Auditorium comunale di Cherasco alle ore 20.45.