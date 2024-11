Volley A2M. Stasera la partitissima tra Cuneo e Aci Castello, coach Battocchio: "Dovremo essere bravi a soffrire" [VIDEO]

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo torna a giocare in casa per l’anticipo della settima giornata del campionato di serie A2, stasera, venerdì 8 novembre alle ore 20, ospitando la Cosedil Acicastello. Ex di giornata, il Libero biancoblù, Domenico Cavaccini, a Catania nella passata stagione di Superlega.

Prevendita attiva su www.liveticket.it fino a oggi pomeriggio alle ore 18, dopodiché dalle 18.30 aprirà il botteghino del palazzetto. Attivo il liveticket point presso Energia Pulita in c.so Nizza, 29 a Cuneo per l’acquisto diretto. Per tutti coloro che hanno acquistato i Pettorali Stracôni ingresso omaggio in tribuna rossa non numerata, per ottenerlo basterà presentarsi in cassa con il proprio pettorale che verrà vidimato con il logo del Cuneo Volley.

Prima dell'ultimo allenamento pre partita abbiamo incontrato il tecnico Matteo Battocchio con il quale facciamo il punto sulle prime sei giornate, ma anche su quelli che saranno gli avversari di oggi. Una sfida avvincente, contro quella che sulla carta sembra essere la candidata numero 1 alla promozione nella prossima Superlega

Il palazzetto aprirà quindi le porte dalle ore 18.30 con la distribuzione biglietti fino alle 19.20 ed estrazione alle 19.30 di tre premi by Acqua S.Bernardo sponsor del match day e del bracciale Cuneo Volley con inserto in argento by Casciola Gioielli.

L’invito, in accordo con l’ufficio Parità e Antidiscriminazioni del Comune di Cuneo, di partecipare all’evento indossando un indumento e/o un accessorio di colore rosso a sostegno dell’iniziativa “8 marzo tutto l’anno”, inoltre, dall’ingresso principale si potranno creare gli origami a forma di cuore del progetto “Esprimi il tuo NO alla violenza” e consegnarli nel punto di raccolta.