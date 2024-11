Don Oreste Franco e don Piermario Brignone sostituiscono don Claudio Lerda nelle Fraternità di pianura

A seguito della richiesta di una “pausa di riflessione” di don Claudio Lerda, 55 anni, parroco di Ruffia, Scarnafigi, Torre San Giorgio e Villanova Solaro, che ha recentemente chiesto di sospendere temporaneamente il proprio ministero sacerdotale. Il vescovo di Saluzzo, monsignor Cristiano Bodo, ha nominato don Oreste Franco come amministratore parrocchiale temporaneo per le comunità di pianura tra saluzzese e saviglianese per i prossimi tre mesi.

Don Franco è presidente del Capitolo dei Canonici della Cattedrale, cappellano di Sua Santità, responsabile pastorale e rettore del santuario di San Chiaffredo di Crissolo, nonché rettore della chiesa dei Cappuccini a Saluzzo.

Il quadro è ancora in divenire: resta da stabilire chi potrà affiancare don Franco in questo periodo, considerando anche la possibile collaborazione del cappuccino fra Sergio Spiga, che ha officiato le messe durante l’assenza di don Lerda e che, noto per il suo impegno pastorale, potrebbe avere un ruolo importante nel supporto alle quattro parrocchie in questa delicata fase di transizione; inoltre, non è ancora chiaro se vi sarà una ridefinizione degli orari delle celebrazioni nella Fraternità di pianura, e si prevede che ogni scelta verrà compiuta gradualmente, tenendo conto delle risorse e delle soluzioni disponibili, che restano comunque limitate. Per le celebrazioni infrasettimanali, si fa il nome di don Piermario Brignone, da quattro anni parroco “in solidum” a Sampeyre e dei paesi dell’alta Valle Varaita, già parroco della Cattedrale di Saluzzo e di Bagnolo Piemonte che celebrerebbe le funzioni infrasettimanali a Villanova Solare e a Ruffia il sabato, per la messa prefestiva.

È possibile che sia ancora lui a presiedere le celebrazioni domenicali, coordinando la guida pastorale delle quattro parrocchie. I fedeli delle Fraternità di pianura intanto, seguono gli sviluppi della situazione, sperando in una soluzione che risponda alle necessità spirituali e pratiche. La sospensione di don Lerda, pur non del tutto inattesa, ha portato a una fase di riflessione profonda e di riorganizzazione pastorale che dovrà avvenire da parte del vescovo di Saluzzo Cristiano Bodo.

Intanto durante la cerimonia del IV Novembre, domenica mattina, il sindaco di Torre San Giorgio, Daniele Arnolfo ha colto l’occasione per chiarire e mettere a tacere i numerosi rumors e commenti che hanno preso piede nell’ultima settimana, da quando, lo scorso 23 ottobre, si è diffusa la notizia che il sacerdote originario di Busca ha espresso il desiderio di un periodo di pausa e riflessione. Questo ha portato alla sua temporanea sospensione dall’incarico di parroco delle comunità, lasciando aperti diversi interrogativi sul futuro della guida pastorale e generando un certo fermento tra i fedeli delle parrocchie coinvolte.