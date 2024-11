Conosci uno strumento per effettuare tutta la formazione necessaria alla tua azienda a costo zero?

Si tratta del Fondo Interprofessionale For.Te, autorizzato dal Ministero del Lavoro, che offre risorse per finanziare piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali.

Ogni azienda versa lo 0,30% all'INPS per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, che può essere indirizzato a For.Te.

Aderire è semplice e non comporta alcun costo per l'azienda e per i dipendenti.

Basta indicare il codice di adesione FITE nella denuncia UNIEMENS (ex DM10) per usufruire di questi vantaggi.

Siamo disponibili a fornirvi informazioni aggiuntive riguardo al catalogo e alle possibilità di personalizzazione, supporto e assistenza all’analisi del fabbisogno, ai requisiti e procedure operative per l’attivazione dei corsi.

Ascomforma si trova a Cuneo, in via Amedeo Avogadro 32.

Sito internet https://www.ascomforma.it/

E-mail info@ascomforma.it

Telefono 0171. 406133

WhatsApp 377.0804976