Dal sorriso della Balivo alla comicità di Luca Bizzarri: gli ospiti e i protagonisti dell'Asta del Tartufo Bianco d'Alba

C’è solo un evento capace di essere locale e internazionale, di unire l’enogastronomia, il cinema, le arti, l’eccellenza dei prodotti e la bellezza dei gesti disinteressati. C’è solo una manifestazione in grado di essere una tradizione, ma allo stesso ogni anno diversa e senza confini. Un appuntamento in cui la bontà è al quadrato perché unisce il meglio del territorio con progetti concreti che danno forma alla solidarietà.

Parliamo dell’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, oggi al castello di Grinzane Cavour: protagonista assoluto il Tartufo Bianco d’Alba, insieme ai grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato, la più grande accoppiata per la promozione di questo territorio nel mondo.

A festeggiare le nozze d’argento tra il celebre fungo ipogeo e la solidarietà è atteso un autentico parterre de rois, guidato nei diversi momenti dell’Asta dalla conduttrice televisiva Caterina Balivo, affiancata dal curatore gastronomico Paolo Vizzari: come ogni anno filantropi, grandi chef e celebri personalità dello spettacolo, dello sport, della politica, della cultura e del jet set internazionale contribuiranno a raccogliere fondi destinati a progetti benefici in tutto il mondo. Dal 1999 a oggi la cifra totale ha superato il tetto dei 6,8 milioni di euro (6.826.660, per la precisione), destinati a iniziative solidali in Italia e nel mondo.

GLI OSPITI

Storica presentatrice dell’evento, a calare il martelletto sarà la conduttrice televisiva Caterina Balivo, nota per il suo stile fresco e coinvolgente, impegnata nella seconda stagione della trasmissione quotidiana La volta buona su Rai 1.

Ad affiancarla, il giornalista e curatore gastronomico Paolo Vizzari, che detterà i tempi ai molti e prestigiosi ospiti invitati, con il cinema che tornerà a essere protagonista anche in questa edizione 2024.

New entry d’eccezione di questa edizione è Lillo Petrolo, attore, umorista, autore, regista, musicista, che animerà l’Asta con il suo carisma, il suo talento e la sua ironia.

Debutto all’Asta anche per Luca Bizzarri, attore, comico e conduttore televisivo italiano, noto per il suo ruolo nel duo "Luca e Paolo" insieme a Paolo Kessisoglu, capace di regalare momenti satirici che uniscono attualità e umorismo, con uno stile ironico e pungente.

Accompagnata dall’attore e regista astigiano Andrea Bosca,

sarà presente Anna Foglietta, attrice teatrale televisiva e cinematografica, già madrina della 77a Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, entrambi testimonial dell’Associazione Every Child Is My Child Onlus, onlus attiva da anni per garantire un futuro ai bambini colpiti dalla guerra.

Restando nel mondo della “settima arte”, l’Asta ospiterà quest’anno Stefania Rocca, attrice apprezzata per la sua profondità interpretativa, che con il suo fascino e la sua dedizione alla recitazione è riuscita a ritagliarsi un posto di rilievo nel panorama cinematografico e televisivo italiano e straniero.

Dal mondo della fiction, con la soap opera per eccellenza, arriva l’attore americano Daniel McVicar, noto soprattutto per il suo ruolo di Clarke Garrison in Beautiful.

Gioca praticamente in casa il maestro panificatore Fulvio Marino, albese, noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione al programma televisivo È Sempre Mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici su Rai 1, dove tiene una rubrica dedicata alla panificazione e alle ricette di pane, pizza e focaccia.

Direttamente dal piccolo schermo anche Vittorio Brumotti, conduttore televisivo e ciclista italiano, campione di bike trial e celebre inviato del programma satirico Striscia la Notizia.

Insieme a molti altri ospiti, anche personaggi di spessore legati al mondo dello sport, come il “Poeta del gol” Claudio Sala, idolo del tifo granata, e la figlia dell’indimenticato “Mondo”, allenatore di Torino, Atalanta e Fiorentina, Clara Mondonico.

E da 24 edizioni, l’Asta fa rima con solidarietà: ogni angolo del Pianeta è stato raggiunto da un messaggio benefico, che attraverso le unicità enogastronomiche di questa terra ha visto fiorire e rafforzarsi numerose iniziative benefiche.

Oltre 6 milioni 300 mila euro, raccolti dal 1999 a oggi e devoluti a enti e progetti solidali in Italia e nel Mondo, sono il risultato della generosità dei molti filantropi che negli anni hanno partecipato attivamente al progetto, grazie alla presenza di grandi chef e celebri personalità della politica, della cultura, dello spettacolo e del jet set internazionale.