Riconoscimenti per le eccellenze nello studio e nello sport: successo per l'evento di AIDO a Bra

A significare un autentico successo progettuale, in vita da ben 17 anni, l'immagine dell'Auditorium Bper Banca di Bra in versione "sold out" con ogni posto a sedere occupato da studenti, genitori, famigliari ed amici per assistere all'ufficializzazione dei vincitori, per l'anno scolastico 2023/24, di una delle 14 borse di studio (gift card) e 4 menzioni d'onore assegnati da una precisa ed attenta commissione di valutazione che ha fatto emergere le eccellenze nello sport e nello studio.