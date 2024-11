Studenti dell'Arimondi Eula di Savigliano a lezione di "vite ribelli" da Barbasophia

Giovedì 7 novembre alcune classi di triennio dell'IIS Arimondi Eula di Savigliano hanno assistito allo spettacolo "Vite ribelli" di Matteo Saudino, un insegnante di filosofia attivo sui social e su Youtube come Barbasophia.

Il punto di partenza è stata la drammatizzazione, efficacissima, delle vite controcorrente di uomini e donne che accettarono di morire o essere disprezzati per i loro ideali di libertà e le loro idee innovative ma fraintese. Ispirandosi a loro, Saudino ha mostrato il valore di riflettere e avere il coraggio di cambiare tutto per vivere secondo i propri ideali, non quelli della massa: solo così si può rendere piena, e dunque felice, la propria esistenza.

È seguito un momento dedicato alle domande, molto partecipato. Si è distinto tra tutti l'acuto intervento di un ragazzo che ha portato a una riflessione sul ruolo di piacere e dovere nella vita, con riferimento ai contrapposti atteggiamenti epicurei o stoici.