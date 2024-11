Bam Mondovì-Messina 1-3, coach Claudio Basso: "Occorre più intensità e maggiore resistenza" (VIDEO)

Dopo sei giornate di Campionato la Bam Mondovì resta ancora a zero punti in classifica. La gara contro l'Akademia Sant'Anna Messina, neo capolista del girone A, tuttavia ha lasciato intravedere segnali di ripresa per le pumine, apparse più grintose e meno vulnerabili rispetto le precedenti uscite. Il match contro le siciliane di Fabio Bonafede si chiuso sull'1-3, con le pumine che in diversi tratti della gara hanno messo in difficoltà una super corazzata. Nel video che segue il commento del tecnico Claudio Basso: