Monza-Lazio 0-1, quarta vittoria di fila per i biancocelesti

(Adnkronos) - Quarta vittoria di fila per la Lazio che supera 1-0 in trasferta il Monza in un match della 12/a giornata di Serie A, disputato all'U-Power Stadium della città brianzola. A decidere la partita il gol di Zaccagni al 36'. In classifica i biancocelesti agganciano in vetta Napoli, Atalanta e Fiorentina con 25 punti, uno in più di Inter e Juventus, in attesa del big match di stasera a San Siro tra i nerazzurri di Inzaghi e gli azzurri di Conte. Sempre più critica la situazione del Monza, al terzo ko di fila, che resta fermo a quota 8 in 19/a posizione insieme al Venezia.