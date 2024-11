Napoli, 18enne ucciso da colpo di pistola: cugino fermato per detenzione arma

(Adnkronos) - E' stato fermato nella serata di ieri Renato Benedetto Caiafa, il 19enne gravemente indiziato dei reati di porto e detenzione di arma clandestina e ricettazione in relazione alla morte del cugino, il 18enne Arcangelo Correra, avvenuta nelle prime ore di ieri in piazza Sedil Capuano, a Napoli.

Personale della Polizia di Stato ha eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto disposto dalla Procura di Napoli. Il provvedimento precautelare è stato emesso all’esito delle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Napoli sulla morte del ragazzo. Dalle indagini fin qui svolte è emerso che, mentre era in Piazza Sedil Capuano con alcuni amici, nel maneggiare un’arma da fuoco l'indagato ha ferito mortalmente la vittima alla testa.

Il 18enne, trasportato immediatamente presso l’Ospedale dei Pellegrini, è morto poco dopo per la gravità delle ferite riportate. All’esito delle attività svolte è stata sequestrata anche l’arma del delitto, una pistola Beretta calibro 9x21. Sono ancora in corso ulteriori approfondimenti circa la dinamica dell’omicidio, reato al momento non ancora contestato al 19enne.