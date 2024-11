Prima Giornata dell’Agricoltura, Bergesio (Lega): "Grazie alla Lega finalmente il giusto riconoscimento agli agricoltori, custodi del territorio"

“Giusto riconoscimento, su iniziativa della Lega, a tutti gli agricoltori italiani, i veri custodi del nostro territorio”.

Lo afferma il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, da poco nominato responsabile del dipartimento Agricoltura del partito guidato da Matteo Salvini, commentando la prima Giornata nazionale dell’Agricoltura, oggi, domenica 10 novembre.

“Un’iniziativa Lega diventata legge quest’anno, la legge 24 del 28 febbraio, che all’articolo 1 riconosce la figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, che concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole nonché dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico. Un ruolo fondamentale per la tutela delle nostre fragili, splendide terre – continua Bergesio -. L’abbiamo fortemente voluta e sostenuta per dare il giusto riconoscimento ai protagonisti assoluti della filiera agroalimentare e ambientale, strategica e fondamentale per il Made in Italy e la biodiversità. Gli agricoltori sono custodi dei saperi e delle tradizioni del nostro Paese e svolgono la straordinaria attività di produzione che parte dalla terra e arriva fino alla tavola degli italiani”.

“Grazie all’ascolto e al confronto continuo con gli operatori e le associazioni di categoria, la Lega è da sempre in prima linea per tutelare e salvaguardare un’attività così importante per l’economia del nostro Paese. Ed oggi, con tutti gli italiani, facciamo gli auguri agli agricoltori, ai quali va la nostra gratitudine per il loro prezioso lavoro!”, conclude il Senatore Bergesio.