(Adnkronos) - Problemi al motore durante il decollo per un volo partito da Roma Fiumicino e diretto a Shenzen, in Cina. Secondo alcuni testimoni, si sarebbero verificate "esplosioni" in fase di decollo, con il mezzo rimasto in volo per 30 minuti a 50 km da Fiumicino. L'aereo dell'Hainan Airlines è poi riatterrato in una pista parallela a Maccarese.

Le immagini dell'aereo "con il motore destro in fiamme" sono state pubblicate sui social dagli utenti testimoni in diretta dell'accaduto.