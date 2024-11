A Cuneo lo spettacolo “Mai più! (non) sono solo parole”, per dire ‘no’ alla violenza sulle donne

Sabato 23 novembre dalle 20.30, presso il cinema teatro Don Bosco di Cuneo dei Salesiani Don Bosco (via S. Giovanni Bosco, 21), è in programma lo spettacolo aperto al pubblico “Mai più! (non) sono solo parole”, serata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. L’evento si tiene in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” che si celebra ogni anno il 25 novembre.

L’evento, organizzato dall’Automobile Club Cuneo e dall’Agenzia di assistenza e consulenza sportiva Mapa Sports Agency, si svolge con il patrocinio della Città di Cuneo e si inserisce all’interno del calendario eventi di “8 marzo è tutto l’anno”, l’annuale rassegna di appuntamenti proposta dall’assessorato alle Pari Opportunità – servizio Parità e antidiscriminazioni del Comune di Cuneo. La serata è resa possibile grazie all’intervento degli sponsor Studio Pedone, Rolfo Service Srl, ASF Group, Decalog Srl, Come nuovo! Multiservice.R e Granda Led e vedrà la partecipazione di una rappresentanza della Freedom FC, della sezione ginnastica ritmica ISEF Torino e di Ethica Center.

Per maggiori informazioni e per prenotazioni (costo biglietto 8 euro in galleria – 10 euro in platea) è possibile scrivere all’indirizzo mail prenotazionidonbosco.cuneo@gmail.com o chiamare il numero 0171/692516.

“L’Automobile Club Cuneo è da sempre molto vicino alle tematiche sociali e con lo spettacolo del 23 novembre lancerà un progetto proprio in tale direzione – sottolinea Giuseppe De Masi, direttore Automobile Club Cuneo -. Sarà un momento importante, dove cercheremo di fare quanto più rumore possibile per coinvolgere il maggior numero di persone sui temi che emergeranno nel corso della serata. La collaborazione con Mapa Sports Agency è nata da proprio da questo intento comune: cercare di sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema importante come quello della lotta alla violenza contro le donne. A nome di Aci Cuneo e dell’organizzazione dell’evento, ringrazio il Comune di Cuneo che ci ha concesso il proprio patrocinio, a dimostrazione dell’interesse da parte delle Istituzioni cuneesi”.

Davide De Masi, scouting area manager Mapa Sports Agency: “Le cronache riportano come siano già 89 le donne uccise in dieci mesi nel 2024, fatti che raccontano di episodi che vanno fermati in tutti i modi, ognuno con il suo piccolo contributo. In questa seconda edizione di ‘Mai più! (non) sono solo parole’ cercheremo di far sì che le parole ‘mai più’ non restino effettivamente solo pronunciate o scritte. A dire ‘no’ alla violenza sulle donne avremo tanti ospiti, tra cui il celebre cantante Ivan Cattaneo, da sempre molto attento alla tutela di genere e i giornalisti Sandro Sabatini e Giada Giacalone. Ci saranno poi diversi interventi di esperti che ci aiuteranno a fare profonde riflessioni sul tema. Il tutto suggellato dalle coreografie della sezione ginnastica ritmica ISEF Torino”.

La manifestazione vedrà la partecipazione di professionisti e volti noti del mondo dello spettacolo, del giornalismo e dello sport. Tra questi Ivan Cattaneo (cantante), Chantal Milani (antropologo forense e criminalista), Marco Carena (cantante), Claudia Barcellona (avvocato), Simona Sorbara (conduttrice e speaker radiofonica), Manuela Carriero (influencer), Giada Giacalone (giornalista sportiva e conduttrice), Sandro Sabatini (giornalista sportivo), Anastasia Bagaglini (campionessa mondiale di freestyle), “Le tre e un quarto” (squadra vincitrice del programma tv “Reazione a catena”), Simona Sodini (ex calciatrice e influencer sportiva), Luigi Giannelli (regista di teatro e autore di romanzi), Leila e Matteo (duo acustico), Davide De Masi e Paolo Foggi (Agenzia Mapa Sports Agency). Interverranno anche le ginnaste dell’Isef Torino Ginnastica ritmica e gli psicologi di Ethica Center.