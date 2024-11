Cuneo, alla scoperta della "Micca della Granda" con l'Autonoma Panificatori

Vi siete mai chiesti perché il pane non dovrebbe mancare in una sana ed equilibrata alimentazione? Sapete quali sono le proprietà dei fiocchi di avena? Come mai la segale è legata alla tradizione della nostra panificazione? Queste e tante altre, le curiosità che vi sveleremo in occasione dell’evento che si terrà a Cuneo il 20 novembre, alle ore 18, presso la Sala Incontri della Fondazione Crc, in Via Roma 15.

La “Micca della Granda”, nata dall’idea di Piero Rigucci, Presidente dell’Autonoma Panificatori, che sogna in grande per i suoi associati promuovendo un pane che lega la storia della panificazione locale e si proietta al futuro con nuovi ed interessanti ingredienti. Una grande opportunità per i presenti che, in questa occasione, potranno incontrare Sara Curtis, nuotatrice olimpionica e testimonial della Micca della Granda, lei che con il suo viso giovane e sorridente bene si unisce al pane, simbolo di bontà. Insieme a loro, la dietista Francesca Bosio di Alba che entrerà nel dettaglio delle caratteristiche nutrizionali della Micca per poi dare la sua opinione professionale riguardo i carboidrati ed il ruolo che ricoprono in una dieta sportiva e non!

Un evento nuovo nel suo format, grazie allo show cooking di Daniele Mulassano, panificatore di Cavallermaggiore che nel 2023 ha vinto il concorso per decretare la ricetta e che vi mostrerà, nei vari passaggi, come nasce la Micca. Sarà la presentatrice Simona Solavaggione ad accompagnare i relatori nei loro racconti e ad incuriosire i presenti che, a conclusione del simposio potranno degustarla con l’olio Evo omaggiato dalla Lilt di Cuneo e con altre prelibatezze che da sempre sono companatico per il pane.

L’evento è ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.