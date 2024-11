Giornata da ricordare per i neo cinquantenni di Bra

I 50 anni vanno obbligatoriamente festeggiati! Per questo i coscritti della leva 1974 di Bra si sono ritrovati domenica 10 novembre per l’importante compleanno, non un traguardo qualunque.

Abbracci a non finire, balli e buona musica hanno scaldato l’allegra compagnia che si è data appuntamento a tavola, presso “La Locanda del Nocciolo” di Novello, per ripercorrere il mezzo secolo di vita.

Non poteva che essere una festa strepitosa: uniti, immersi nei ricordi e nelle risate in memoria di un’amicizia mai finita. Buon compleanno e buona vita, allora, a “Quelli del ‘74!”.