Temperature in calo, precipitazioni e la prima abbondante nevicata sulle Alpi Marittime

Oggi ancora bel tempo, mentre domani, grazie al passaggio di una goccia fredda in quota diretta in Spagna, avremo una breve fase perturbata con piogge in pianura e neve in montagna. Mercoledì di nuovo bel tempo ma con temperature più fresche al mattino.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 11 novembre

Oggi giornata ancora di bel tempo con sole ovunque. Dal tardo pomeriggio prime velature e aumento consistente della nuvolosità dalla serata soprattuto sulle zone alpine settentrionali e occidentali. Temperature massime tra 15 e 18 °C. Venti assenti o deboli variabili ad eccezione della Liguria centrale, ove potranno essere deboli o localmente moderati settentrionali.

Martedì 12 novembre

Cielo coperto sui settori occidentali del Piemonte e su Valle d'Aosta, nuvoloso sulle restanti aree. Precipitazioni diffuse sull'arco alpino occidentale e sulle alpi Marittime sin dalle prime ore del mattino, con nevicate che scenderanno di quota fino agli 800 m su cuneese, localmente anche più in basso. Altrove oltre i 900/1000m. Accumuli sui 10/15 cm. Piogge da moderate a deboli al di sotto di tali quote e nelle aree pedemontane occidentali, in diminuzione di intensità e accumuli andando da ovest verso est. Esaurimento dei fenomeni dal pomeriggio e graduale miglioramento a seguire.

Temperature minime in calo fino ai 5/7°C su pianure, fino 9/10 °c sulle coste liguri. Massime in forte calo e comprese tra 6 e 11 °C su pianure, qualcosa in più sulle coste. Venti in prevalenza settentrionali, deboli o localmente moderati su pianure, da moderati a forti su Liguria centro-occidentale, dove sulle coste dell'imperiese ruoteranno da nordest.

Mercoledì 13 novembre

Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso con qualche nebbia sulle zone pianeggianti centro-orientali. Dal pomeriggio potrebbe cambiare lo scenario, l'evoluzione è ancora piuttosto incerta e si potrà avere dalla serata l'ingresso di una debole fase perturbata ancora tutta da confermare. Le minime saranno ancora in diminuzione con possibili gelate e brinate su zone interne e valli, ma poi di giorno le massime tenderanno ad aumentare nuovamente. Venti in diminuzione anche sulla Liguria a partire dal mattino e poi assenti o deboli variabili ovunque.

Tendenza successiva.

Se verrà confermata la debole fase perturbata, giovedì potranno esserci deboli precipitazioni sparse e nuovo calo delle temperature, altrimenti sarà ancora una giornata dal tempo stabile. Tuttavia la forte incertezza specialmente in campo termico non lascia troppo spazio ad evoluzioni certe. L'unica costante sembrerebbe essere l'assenza di precipitazioni significative almeno fino a fine settimana.

Cuneo

www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo