Venasca, stop al servizio idrico nella giornata di giovedì 14 novembre

Segnaliamo ai nostri lettori - dietro comunicazione ufficiale dell'ACDA S.p.a. - che nella giornata di giovedì 14 novembre verrà sospeso il servizio idrico nell'intero comune di Venasca.

A motivare la misura - attiva dalle 8.30 sino, presumibilmente, alle 16.30 - lavorazioni sulla rete idrica in via Casavecchia, per la posa di nuove saracinesche in sostituzione delle esistenti e l’installazione di nuovi misuratori di portata, con lo scopo di monitorare in modo puntuale le eventuali criticità della rete idrica esistente a servizio del paese.

"Scusandoci per il disagio provocato, si avverte che al suo ripristino, per un breve periodo, l’acqua potrà subire alterazioni organolettiche" comunicano ancora dall'azienda dell'acqua.