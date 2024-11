“Crescere bene” al Medical Center di Bra

In un sabato mattina novembrino si è svolta, presso il Medical Center (via Isonzo 9, Bra), la presentazione del Percorso di Screening Evolutivo Pediatrico “Crescere Bene”®, in collaborazione con il CPG Centro Pediatrico di Torino: un incontro finalizzato alla presentazione della nuova attività sul territorio e che ha coinvolto le famiglie con bambini di fascia d’età dai 3 ai 5 anni.

“Crescere Bene” ® è un progetto di valutazione e prevenzione pediatrica elaborato dalla dottoressa Donatella Bacolla (direttrice sanitaria del C.P.G. Centro Pediatrico di Torino), in collaborazione con il comitato Scientifico del C.P.G.: un percorso specifico che, nella sua completezza, copre le fasce di sviluppo del bambino da 1 anno all’adolescenza.

Basandosi sulla consapevolezza che una prevenzione tempestiva può bloccare sul nascere problematiche che si strutturano nel tempo con conseguenze a volte irreversibili, il percorso di Screening Evolutivo Pediatrico “Crescere Bene”® consiste in verifiche specialistiche eseguite da medici e paramedici coordinati da un pediatra per:

• valutare lo stato di normalità;

• individuare sul nascere gli scostamenti dai parametri attesi.

Come specifica la Dott.ssa Bacolla: “Il progetto ha finalità puramente preventiva, non diagnostica. In caso, durante la valutazione, emergano delle situazioni sospette, sarà cura del pediatra indicare tempestivamente gli interventi atti ad evitare o contenere l’evolversi di patologie.”

Con 10 sedi attivate sul territorio nazionale e 70 specialisti coinvolti, il Crescere Bene® ed i progetti derivati, da 23 anni, si avvalgono dei migliori specialisti pediatri per prevenire e valutare la corretta evoluzione dei bambini.

Per la realtà braidese si è iniziato, con il Medical Center, con un progetto rivolto ai bambini più piccoli (3, 4 e 5 anni) che si svilupperà con valutazioni attinenti ai seguenti ambiti:

• pediatria

• auxologia

• ortopedia

• valutazione ortottica

• valutazioni specialistiche eseguite da tecnici dell’età evolutiva, differenziate secondo le specifiche esigenze legate all’evoluzione così rapida del bambino in questi anni: a 3 anni valutazione neuropsicomotoria, a 4 anni valutazione logopedica, a 5 anni valutazione psicologica.

“Si sono scelte le fasce di età di 3, 4 e 5 anni per intercettare le eventuali problematiche che posso insorgere nei primi anni ed evitarne la loro strutturazione. Rimangono scoperte le possibili problematiche che possono manifestarsi da 6 anni al termine dell’adolescenza, per cui si prevede una estensione del progetto a breve”, riporta l’ingegner Luigi Boschetti, coordinatore tecnico del progetto.

In caso venga suggerito un approfondimento diagnostico, il Medical Center applicherà, ai partecipanti al progetto, tariffe agevolate.

Il Percorso di Screening Evolutivo Pediatrico “Crescere Bene”® di Bra presso il Medical Center è un’iniziativa che non sarebbe stata possibile senza l’aiuto di Ascom di Bra, del CPG Centro Pediatrico di Torino e di S.d.O. Servizi di Organizzazione di Luigi Boschetti Sas.