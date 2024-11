Perché un dolce fatto in casa non sarà mai “scenico” come quello di una pasticceria?

Avete mai sperimentato la voglia irrefrenabile di realizzare a casa una ricetta che avete visto online e che, tra l’altro, sembra davvero facilissima? E quante volte avete constatato che tra il risultato aspettato e quello effettivo c’era un’enorme differenza?

Certo, l’esecuzione fedele della ricetta e una buona manualità aiutano…solo che, a volte, un cattivo risultato home-made non è sempre causato dall’incapacità di chi ha realizzato la ricetta, ma dagli ingredienti stessi!

È questo il motivo per cui un’ottima panna professionale o specifici accessori da lavoro, non avranno mai lo stesso risultato dei prodotti destinati all’uso domestico. Ma cosa c’è dietro le materie prime professionali e in cosa si differenziano rispetto a quelle che possiamo trovare in qualunque supermercato? Ve lo spieghiamo qui di seguito.

Materie prime professionali: qualità e performance superiori

Le pasticcerie utilizzano ingredienti studiati per offrire prestazioni migliori della media, quindi con elevate caratteristiche di sapidità, consistenza, colore e così via... La differenza risiede nei dettagli delle composizioni, orientate a garantire la struttura, la resistenza e la stabilità delle lavorazioni.

La panna professionale, ad esempio, offre una consistenza perfetta e duratura, la quale agevola la fase delle decorazioni attraverso una resa visiva e una lavorabilità ottimali. La farina è un altro esempio: le farine utilizzate in pasticceria sono spesso selezionate in base a caratteristiche precise come la forza, la quale incide sulla lievitazione e sulla struttura finale del dolce.

Queste consentono di ottenere una maggiore uniformità e prevedibilità del risultato, due aspetti essenziali per dolci che facciano venire l’acquolina in bocca solo a guardarli. Anche lo zucchero può variare; nelle preparazioni professionali, per esempio, si usa zucchero a velo ultra-fine o zucchero invertito per migliorare la consistenza e la durata.

Attrezzature professionali: la tecnologia fa la differenza

Chiaramente anche gli attrezzi influenzano il risultato. Le planetarie professionali, ad esempio, hanno motori potenti e velocità regolabili e sono capaci di lavorare impasti duri o di montare a puntino creme e panna senza surriscaldare.

L’elevato livello di controllo sulla lavorazione dell’impasto e delle creme è difficile da raggiungere con attrezzi domestici, i quali non sono equipaggiati da potenza e precisione necessarie.

Lo stesso vale per le cotture o le refrigerazioni. I forni professionali, a differenza di quelli domestici, garantiscono la distribuzione precisa del calore, la regolazione del livello di umidità e tanti altri valori specifici.

Tecniche di decorazione e l’arte della presentazione

Infine dobbiamo tener conto delle tecniche di decorazione e presentazione del prodotto, che i pasticceri sviluppano con anni di pratica e perfezionamento. Ci riferiamo ad abilità come il temperaggio del cioccolato, l’utilizzo di sac à poche per decorazioni o la realizzazione di glasse a specchio… lavorazioni complesse, specialmente da replicare a casa.

La manualità e la precisione sono essenziali per ottenere dolci belli, ghiotti e profumati. E difatti, la pasticceria moderna fa largo uso di decorazioni e tecniche volte ad abbellire la presentazione, perché l’aspetto finale è determinante per conquistare l’occhio molto prima del palato.